Турчинов: військовий стан можна скасувати у будь-який момент

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У випадку нормалізації ситуації в Азовському морі в Україні може бути скасований режим воєнного стану. Про це після екстреного засідання заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, інформує УНН з посиланням на його коментар для українських телеканалів.