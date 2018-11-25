Турчинов: військовий стан можна скасувати у будь-який момент

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У випадку нормалізації ситуації в Азовському морі в Україні може бути скасований режим воєнного стану. Про це після екстреного засідання заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, інформує УНН з посиланням на його коментар для українських телеканалів.

Про можливість скасування воєнного стану Турчинов заявив у відповідь на питання, чи вплине це рішення на майбутню виборчу кампанію в Україні.

За його словами, 26 листопада у Раді зберуться президент та керівники силового блоку. Парламентарі мають розглянути пропозицію про запровадження воєнного стану в Україні.

“У випадку нормалізації ситуації воєнний стан можна скасувати в будья-який момент”, — повідомив секретар РНБО.

Нагадуємо, Геращенко закликала народних депутатів прийти на позачергове засідання ВР.

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