Турчинов: військовий стан можна скасувати у будь-який момент
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У випадку нормалізації ситуації в Азовському морі в Україні може бути скасований режим воєнного стану. Про це після екстреного засідання заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, інформує УНН з посиланням на його коментар для українських телеканалів.
Про можливість скасування воєнного стану Турчинов заявив у відповідь на питання, чи вплине це рішення на майбутню виборчу кампанію в Україні.
За його словами, 26 листопада у Раді зберуться президент та керівники силового блоку. Парламентарі мають розглянути пропозицію про запровадження воєнного стану в Україні.
“У випадку нормалізації ситуації воєнний стан можна скасувати в будья-який момент”, — повідомив секретар РНБО.
Нагадуємо, Геращенко закликала народних депутатів прийти на позачергове засідання ВР.