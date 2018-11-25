Геращенко закликала народних депутатів прийти на позачергове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликала народних депутатів 26 листопада прийти на позачергове засідання парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Ірини Геращенко.
“Звертаюся до колег-депутатів ВР з проханням повної мобілізації і готовності вже в понеділок прибути на позачергове засідання ВР. Бо в фб понаписували грізних вимог до президента, то встигніть повернутися з зарубіжних округів”, — зазначила вона.
Вона також прокоментувала ситуацію з можливим скасуванням виборів, що очікують на країну в березні 2019 року: “А вибори будуть. Воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів”.
Як повідомляв УНН, запровадження воєнного стану не означатиме негайної мобілізації. Про це сказав під час засідання РНБО Президент України Петро Порошенко.