Геращенко призвала народных депутатов прийти на внеочередное заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала народных депутатов 26 ноября прийти на внеочередное заседание парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Ирины Геращенко.
“Обращаюсь к коллегам-депутатам ВР с просьбой полной мобилизации и готовности уже в понедельник прибыть на внеочередное заседание ВР. Потому что в фб написали грозных требований к президенту, то успейте вернуться с зарубежных округов”, — отметила она.
Она также прокомментировала ситуацию с возможной отменой выборов, которые ожидают страну в марте 2019 года: “А выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов”.
Как сообщал УНН, введение военного положения не означает немедленной мобилизации. Об этом сказал во время заседания СНБО Президент Украины Петр Порошенко.