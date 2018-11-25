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Рішення про введення воєнного стану не передбачає негайної мобілізації - Порошенко

Рішення про введення воєнного стану не передбачає негайної мобілізації - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Запровадження воєнного стану не означатиме негайної мобілізації. Про це сказав під час засідання РНБО Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Вже зараз ми отримали сотні дзвінків від учасників АТО, які зараз знаходяться в резерві, щодо того, що вони вже пакують рюкзаки і готові виступати на оборону держави. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. І я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути напоготові. Ми маємо в найкоротший термін забезпечити всі необхідні заходи для того, щоби зупинити ворога і захистити нашу державу”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, на засіданні Ради національної безпеки і оборони запропонували Президентові запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. Про це сказав під час засідання секретар РНБО Олександр Турчинов.

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