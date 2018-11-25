Рішення про введення воєнного стану не передбачає негайної мобілізації - Порошенко

“Вже зараз ми отримали сотні дзвінків від учасників АТО, які зараз знаходяться в резерві, щодо того, що вони вже пакують рюкзаки і готові виступати на оборону держави. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. І я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути напоготові. Ми маємо в найкоротший термін забезпечити всі необхідні заходи для того, щоби зупинити ворога і захистити нашу державу”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, на засіданні Ради національної безпеки і оборони запропонували Президентові запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. Про це сказав під час засідання секретар РНБО Олександр Турчинов.