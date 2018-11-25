Решение о введении военного положения не предусматривает немедленной мобилизации - Порошенко

"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, которые сейчас находятся в резерве, о том, что они уже пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. И я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть начеку. Мы в кратчайшие сроки должны обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, на заседании Совета национальной безопасности и обороны предложили Президенту ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток. Об этом сказал во время заседания секретарь СНБО Александр Турчинов.