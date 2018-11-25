Решение о введении военного положения не предусматривает немедленной мобилизации - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Введение военного положения не означает немедленной мобилизации. Об этом сказал во время заседания СНБО Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, которые сейчас находятся в резерве, о том, что они уже пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. И я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть начеку. Мы в кратчайшие сроки должны обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, на заседании Совета национальной безопасности и обороны предложили Президенту ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток. Об этом сказал во время заседания секретарь СНБО Александр Турчинов.