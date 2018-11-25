Турчинов: военное положение можно отменить в любой момент
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В случае нормализации ситуации в Азовском море в Украине может быть отменен режим военного положения. Об этом после экстренного заседания заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на его комментарий для украинских телеканалов.
О возможности отмены военного положения Турчинов заявил в ответ на вопрос, повлияет ли это решение на предстоящую избирательную кампанию в Украине.
По его словам, 26 ноября в Совете соберутся президент и руководители силового блока. Парламентарии должны рассмотреть предложение о введении военного положения в Украине.
“В случае нормализации ситуации военное положение можно отменить в любой момент”, — сообщил секретарь СНБО.
Напоминаем, Геращенко призвала народных депутатов прийти на внеочередное заседание ВР.