Турчинов: военное положение можно отменить в любой момент

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102598 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108183 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144343 просмотра

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7 марта, 17:42 • 140511 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134425 просмотра

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7 марта, 13:58 • 127346 просмотра

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7 марта, 08:52 • 167903 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141596 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 12970 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В случае нормализации ситуации в Азовском море в Украине может быть отменен режим военного положения. Об этом после экстренного заседания заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на его комментарий для украинских телеканалов.

О возможности отмены военного положения Турчинов заявил в ответ на вопрос, повлияет ли это решение на предстоящую избирательную кампанию в Украине.

По его словам, 26 ноября в Совете соберутся президент и руководители силового блока. Парламентарии должны рассмотреть предложение о введении военного положения в Украине.

“В случае нормализации ситуации военное положение можно отменить в любой момент”, — сообщил секретарь СНБО.

Напоминаем, Геращенко призвала народных депутатов прийти на внеочередное заседание ВР.

Украинские Национальные Новости

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