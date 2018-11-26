Російські ЗМІ повідомили про обстріл ОРДЛО, бойовики спростували інформацію

“Зокрема, жителі Донецька повідомили проектові Радіо Свобода... що звуків обстрілу не чутно ані в Куйбишевському, ані в Київському, ані в Кіровському, ані в Будьоновському, ані у Пролетарському, ані в Калінінському районах (це схід, північ і захід міста)”, — вказано у повідомленні.

“У той же час у соцмережах є поодинокі повідомлення про обстріл у Петровському районі (прилеглий до Донецького аеропорту) та на мікрорайоні Текстильник. Напрямок обстрілу та вид озброєння користувачі не уточнюють. При цьому інший співрозмовник у мікрорайоні Текстильник обстріл спростовує”, — додали журналісти.

А один із чільних військових представників сепаратистів, так званий керівник представництва угруповання “ДНР” у Спільному центрі контролю й координації Руслан Якубов, повідомив із Донецька російським медіа, що обстрілів із заборонених видів зброї не фіксують, “обстановка загалом лишається спокійною”. Інше неназване джерело у військовому командуванні цього угруповання теж заперечило цьому ж агентству інформацію про “масовані обстріли з важких озброєнь” і заявило, що протягом дня були лише типові порушення режиму припинення вогню.

Нагадуємо, у випадку нормалізації ситуації в Азовському морі в Україні може бути скасований режим воєнного стану. Про це після екстреного засідання заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.