россия держит в Черном море 8 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Черном море находится один носитель крылатых ракет с 8 "Калибрами" на борту. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Корабельная группировка рашистов в Черном море насчитывает 7 кораблей и катеров, которые находятся на дежурстве и маневрируют вдоль побережья Крыма. В готовности к применению ракетного вооружения находится 1 носитель крылатых ракет с восемью "Калибрами" на борту", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Черном море носители крылатых ракет на дежурстве не зафиксированы.