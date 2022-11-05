россия держит в Черном море 8 "Калибров"

Цитата

"Корабельная группировка рашистов в Черном море насчитывает 7 кораблей и катеров, которые находятся на дежурстве и маневрируют вдоль побережья Крыма. В готовности к применению ракетного вооружения находится 1 носитель крылатых ракет с восемью "Калибрами" на борту", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Черном море носители крылатых ракет на дежурстве не зафиксированы.