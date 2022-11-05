россия держит в Черном море 8 "Калибров"

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14 марта, 19:57 • 59845 просмотра

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14 марта, 19:56 • 101079 просмотра

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14 марта, 16:00 • 101807 просмотра

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14 марта, 14:57 • 133522 просмотра

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14 марта, 14:16 • 135279 просмотра

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 12:17 • 91725 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Черном море находится один носитель крылатых ракет с 8 "Калибрами" на борту. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"Корабельная группировка рашистов в Черном море насчитывает 7 кораблей и катеров, которые находятся на дежурстве и маневрируют вдоль побережья Крыма. В готовности к применению ракетного вооружения находится 1 носитель крылатых ракет с восемью "Калибрами" на борту", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Черном море носители крылатых ракет на дежурстве не зафиксированы.

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