росія тримає у Чорному морі 8 "Калібрів"

Цитата

"Корабельне угруповання рашистів у Чорному морі нараховує 7️ кораблів та катерів, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 1 носій крилатих ракет із вісьмома "Калібрами" на борту", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано.