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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 9678 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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«Калібр» (сімейство ракет)

росія тримає у Чорному морі 8 "Калібрів"

росія тримає у Чорному морі 8 "Калібрів"

Київ • УНН

 • 217710 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет із 8 "Калібрами" на борту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"Корабельне угруповання рашистів у Чорному морі нараховує 7️ кораблів та катерів, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 1 носій крилатих ракет із вісьмома "Калібрами" на борту", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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