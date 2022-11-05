росія тримає у Чорному морі 8 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет із 8 "Калібрами" на борту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Корабельне угруповання рашистів у Чорному морі нараховує 7️ кораблів та катерів, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 1 носій крилатих ракет із вісьмома "Калібрами" на борту", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Чорному морі носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано.