россия держит в Черном море 16 "Калибров"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящей из 21 корабля, на боевом дежурстве 2 надводных ракетоносителя. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Детали

Отмечается, что общее количество готовых к применению "Калибров" - 16.

"Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры. Будьте внимательными и сознательными, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте Силам обороны", - говорится в сообщении ОК "Юг".

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