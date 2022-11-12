росія тримає у Чорному морі 16 "Калібрів"

Деталі

Наголошується, що загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16.

"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте Силам оборони", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 79 400 окупантів