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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 79 400 окупантів

Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 79 400 окупантів

Київ • УНН

 • 214389 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Минулої доби Збройні сили України знищили 710 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 79 400. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 11.11 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 79 400 (+710) осіб,

• танків ‒ 2814 (+10) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,

• артилерійських систем – 1817 (+12) од,

• РСЗВ – 393 (+0) од,

• засоби ППО  ‒ 205 (+0) од,

• літаків – 278 (+0) од,

• гелікоптерів – 261 (+1) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),

• крилаті ракети ‒ 399 (+0),

• кораблі/катери  ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,

• спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Нагадаємо

10 листопада ЗСУ відбили наступ російських окупантів в районі 14 населених пунктів.

Українські Національні Новини

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