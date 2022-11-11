Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 79 400 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Минулої доби Збройні сили України знищили 710 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 79 400. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 11.11 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 79 400 (+710) осіб,
• танків ‒ 2814 (+10) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,
• артилерійських систем – 1817 (+12) од,
• РСЗВ – 393 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
• літаків – 278 (+0) од,
• гелікоптерів – 261 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
• крилаті ракети ‒ 399 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,
• спеціальна техніка ‒ 159 (+0).
Нагадаємо
10 листопада ЗСУ відбили наступ російських окупантів в районі 14 населених пунктів.