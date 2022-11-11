Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 79 400 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 710 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 79 400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 11.11 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 79 400 (+710) человек,
• танков ‒ 2814 (+10) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14) ед,
• артиллерийских систем – 1817 (+12) ед,
• РСЗО – 393 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,
• самолетов – 278 (+0) ед,
• вертолетов – 261 (+1) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6),
• крылатые ракеты – 399 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) ед,
• специальная техника – 159 (+0).
Напомним
10 ноября ВСУ отбили наступление российских оккупантов в районе 14 населенных пунктов.