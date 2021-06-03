Россия и Германия восстановили авиарейсы между странами

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“Российская власть предоставила разрешение Lufthansa осуществлять рейсы в Россию в июне. Это означает, что рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербурга могут быть проведены по расписанию”, — заявила представительница авиакомпании.

По данным информагентств в России, российские авиакомпании “Аэрофлот” и S7 также объявили, что полеты в Германию восстанавливаются.

Что предшествовало

Ранее сегодня Министерство транспорта Германии заявило, что авиационное управление России не продлило права на полеты Lufthansa на июнь, а это значит, что рейсы из Германии, которые должны были вылететь утром, отменили. Федеральное министерство транспорта Германии не позволило авиакомпаниям “Аэрофлот” и “S7” сделать несколько рейсов в Берлин, Гамбург и Франкфурт-на-Майне во вторник и в среду. В ответ Германия временно прекращает принимать авиарейсы из России через “препятствия со стороны Москвы”.