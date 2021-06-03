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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Росія та Німеччина відновили авіарейси між країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Рейси між РФ та ФРН після призупинення Берліном через те, що Москва не змогла вчасно продовжити дозволи на польоти у червні німецькій авіакомпанії Lufthansa, відновили. Про це стало відомо пізно ввечері 2 червня, передає УНН із посиланням на DW.

Росія та Німеччина відновили авіарейси між країнами

Цитата

“Російська влада надала дозвіл Lufthansa здійснювати рейси до Росії в червні. Це означає, що рейси Lufthansa до Москви та Санкт-Петербурга можуть бути проведені за розкладом”, — заявила представниця авіакомпанії.

За даними інформагенств у Росії, російські авіакомпанії “Аерофлот” і S7 також оголосили, що польоти до Німеччини відновлюються.

Що передувало

Раніше сьогодні Міністерство транспорту Німеччини заявило, що авіаційне управління Росії не продовжило права на польоти Lufthansa на червень, а це означає, що рейси з Німеччини, які мали вилетіти вранці, скасували. Федеральне міністерство транспорту Німеччини не дозволило авіакомпаніям “Аерофлот” і “S7” зробити кілька рейсів в Берлін, Гамбург і Франкфурт-на-Майні у вівторок і в середу. У відповідь Німеччина тимчасово припиняє приймати авіарейси з Росії через “перешкоди з боку Москви”.

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