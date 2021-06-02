Німеччина припиняє приймати авіарейси з Росії

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У Берліні пояснили такий крок "принципом взаємної практики": "Раніше кілька рейсів Lufthansa не отримали дозволу на вхід в російський повітряний простір за новими коридорами, в обхід Білорусі. Оскільки на час пандемії призупинено дію двостороннього договору про повітряне сполучення, зараз польоти відбуваються саме за "принципом взаємності".

У Берліні підкреслили, що не схвалять приліт російських рейсів, поки Москва не дасть дозволу Lufthansa на коридори в обхід Білорусії.

При цьому Федеральне міністерство транспорту Німеччини знаходяться в тісному контакті з російською авіаційною владою. Як тільки російська сторона видасть дозволу на польоти Lufthansa, будуть схвалені і польоти російських авіакомпаній.

Це вже не перший випадок, коли російська авіація не видає або затримує такий дозвіл закордонним авіакомпаніям. У Москві пояснили це різким зростанням обсягом запитів на нові повітряні коридори.

Доповнення

Країни Європейського союзу заборонять білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір європейських країн, заявив глава Євроради Шарль Мішель за підсумками саміту (пройшов увечері 24 травня), на якому обговорювався інцидент з посадкою літака Ryanair в Мінську.

Напередодні, 23 травня, судно авіакомпанії, що здійснювало рейс з Афін до Вільнюса, було змушене змінити курс і зробити посадку в Білорусії через повідомлення про бомбу на борту. Інформація про цю загрозу не підтвердилася, але посадка літака обернулася затриманням співзасновника визнаного в Білорусії екстремістським Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.