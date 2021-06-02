Германия прекращает принимать авиарейсы из России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Федеральное министерство транспорта Германии не позволило авиакомпаниям "Аэрофлот" и "S7" сделать несколько рейсов в Берлин, Гамбург и Франкфурт-на-Майне во вторник и в среду. В ответ Германия временно прекращает принимать авиарейсы из России через "препятствия со стороны Москвы". Об этом сообщает Еuronews, информирует УНН.
Детали
В Берлине объяснили такой шаг "принципом взаимной практики": "Раньше несколько рейсов Lufthansa не получили разрешения на вход в российское воздушное пространство по новым коридорам, в обход Белоруссии. Поскольку на время пандемии приостановлено действие двустороннего договора о воздушном сообщении, сейчас полеты происходят именно по "принципу взаимности".
В Берлине подчеркнули, что не одобрят прилет российских рейсов, пока Москва не даст разрешения Lufthansa на коридоры в обход Белоруссии.
При этом Федеральное министерство транспорта Германии находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Как только российская сторона выдаст разрешения на полеты Lufthansa, будут одобрены и полеты российских авиакомпаний.
Это уже не первый случай, когда российская авиация не выдает или задерживает такое разрешение зарубежным авиакомпаниям. В Москве объяснили это резким ростом объемом запросов на новые воздушные коридоры.
Дополнение
Страны Европейского союза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита (прошел вечером 24 мая), на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.
Накануне, 23 мая, судно авиакомпании, осуществлявшего рейс из Афин в Вильнюс, было вынуждено изменить курс и совершить посадку в Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. Информация об этой угрозе не подтвердилась, но посадка самолета обернулась задержанием соучредителя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.