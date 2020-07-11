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Россия и КНР вновь наложили вето на резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии

Россия и КНР вновь наложили вето на резолюцию СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии

Киев  •  УНН

 • 11906 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Россия и Китай ветировали новый проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предложенный Германией и Бельгией, о продлении трансграничного механизма предоставления гуманитарной помощи Сирии еще на полгода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Так, две страны предложили продлить поставки гуманитарных грузов в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией “Баб Аль-Салам” и “Баб Аль-Хава” до 10 января 2021 года. По данным ООН, от оказания гуманитарной помощи с территории Турции зависят миллионы сирийцев.

Во время голосования за проект резолюции в пятницу, 10 июля, “за” документ высказались представители 13 стран, входящих в состав Совета Безопасности. Впрочем, Китай и Россия, имеющие право вето в этом органе, проголосовали “против”.

Это уже третье голосование по этому вопросу на этой неделе, которое завершилось провалом из-за несовпадения позиций сторон, и второе вето со стороны России и Китая.

7 июля Росия и Китай наложили вето на первый вариант проекта резолюции авторства Германии и Бельгии, которые предлагали продолжение механизма трансграничной помощи на год, до 10 июля 2021 года. После этого голосования Россия внесла на рассмотрение в СБ ООН альтернативный проект доставке гуманитарной помощи в 10 января 2021 года, ограничив при этом количество действующих пропускных пунктов одним — “Баб Аль-Хава”. 8 июля российский документ не набрал необходимого для принятия количества голосов.

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Предыдущая резолюция СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии было принято в 2014 году. Она позволяла грузовикам с гумпомощью пересекать четыре пункта пропуска на границе Сирии (два — с турецкой стороны, и по одному — из иракского и иорданского) без согласия сирийских властей. Так международные организации могли поставлять гуманитарную помощь в контролируемые повстанцами регионы.

На заседании СБ ООН 20 декабря 2019 года Россия и Китай наложили на проект продления действия миссии. Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил тогда, что президент Сирии Башар Асад вернул контроль над большей частью территории страны, поэтому резолюция про трансграничную гумпомощь “устарела”.

В конце концов 10 января 2020 года полномочия миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии были продолжены лишь на полгода, а колонны с гуманитарными грузами могли прибывать в Сирию лишь через два пункта пропуска на границе со стороны Турции.

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