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Росія та КНР знову ветували резолюцію РБ ООН щодо гуманітарної допомоги Сирії

Росія та КНР знову ветували резолюцію РБ ООН щодо гуманітарної допомоги Сирії

Київ • УНН

 • 11909 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Росія і Китай заветували новий проєкт резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, запропонований Німеччиною і Бельгією, щодо продовження транскордонного механізму надання гуманітарної допомоги Сирії ще на півроку. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Так, дві країни запропонували подовжити постачання гуманітарних вантажів до Сирії через два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Туреччиною “Баб Аль-Салам” і “Баб Аль-Хава” до 10 січня 2021 року. За даними ООН, від надання гуманітарної допомоги з території Туреччини залежать мільйони сирійців.

Під час голосування за проєкт резолюції у п’ятницю, 10 липня, “за” документ висловилися представники 13 країн, що входять до складу Ради Безпеки. Утім, Китай і Росія, які мають право вето в цьому органі, проголосували “проти”.

Це вже третє голосування з цього питання на цьому тижні, яке завершилося провалом через неспівпадіння позицій сторін, і друге вето з боку Росії та Китаю.

7 липня Росія і Китай наклали вето на перший варіант проєкту резолюції за авторства Німеччини і Бельгії, які пропонували продовження механізму транскордонної допомоги на рік, до 10 липня 2021 року. Після цього голосування Росія внесла на розгляд до РБ ООН альтернативний проєкт про доставку гуманітарної допомоги до 10 січня 2021 року, обмеживши при цьому кількість діючих пропускних пунктів одним — “Баб Аль-Хава”. 8 липня російський документ не набрав необхідної для ухвалення кількості голосів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай вимагає від Трампа накладення вето на закон про підтримку протестів у Гонконзі

Попередня резолюція РБ ООН щодо гуманітарної допомоги Сирії була ухвалена 2014 року. Вона дозволяла вантажівкам з допомогою перетинати чотири пункти пропуску на кордоні Сирії (два — з турецького боку, й по одному — з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати гуманітарну допомогу в контрольовані повстанцями регіони.

На засіданні РБ ООН 20 грудня 2019 року Росія та Китай наклали на проєкт подовження дії місії. Представник РФ при ООН Василь Небензя заявив тоді, що президент Сирії Башар Асад повернув контроль над більшою частиною території країни, тому резолюція про транскордонну гумдопомогу “застаріла”.

Зрештою 10 січня 2020 року повноваження місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії були продовжені лише на півроку, а колони з гуманітарними вантажами могли прибувати до Сирії лише через два пункти пропуску на кордоні з боку Туреччини.

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