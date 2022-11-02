Россия и Иран начинают обмен нефтепродуктами, — Вloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Россия начала обмен нефтепродуктами с Ираном, что является последним признаком углубления связей между двумя находящимися под санкциями странами и которые подтолкнула к сближению война России в Украине.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Российский вице-премьер-министр Александр Новак после встречи с министром нефти ирану Джавадом Овджи в Грозном без уточнений заявил, что ассортимент обменных продуктов будет расширен.
Переговоры также касались возможного участия россии в увеличении добычи нефти в иране, развитии портов в Средиземном и Каспийском морях и международном грузовом коридоре с севера на юг, который объединяет Россию с Индией через иран, сообщают рос СМИ.
Иран также стремится заключить с москвой соглашение об обмене газом, согласно которому он будет импортировать российский газ через страну-посредника для увеличения экспорта из Исламской Республики, а также инвестиции в заблокированный проект СПГ и трубопровод в Пакистан. Вопросы обмена газа “все еще прорабатываются”, сказал Новак, не уточняя подробностей.
Цитата
“Российский газовый гигант ПАО "Газпром" может подписать соглашения по проектам в иране до конца ноября”, — добавил Новак.
Страны подписали нефтяные и газовые контракты на сумму 6,5 миллиарда долларов США в рамках меморандума о взаимопонимании, предусматривающего соглашения на сумму до 40 миллиардов долларов США, заявил в понедельник издание Fars News со ссылкой на замминистра иностранных дел по экономическим вопросам Мехди Сафари
“Российско-иранские связи носят стратегический характер. Мы стремимся прилагать все усилия для развития этих отношений”, — сказал Новак.
Напомним
Иран готовится отправить России дополнительное оружие, включая баллистические ракеты, для использования в Украине.