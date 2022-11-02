Россия и Иран начинают обмен нефтепродуктами, — Вloomberg

Детали

Российский вице-премьер-министр Александр Новак после встречи с министром нефти ирану Джавадом Овджи в Грозном без уточнений заявил, что ассортимент обменных продуктов будет расширен.

Переговоры также касались возможного участия россии в увеличении добычи нефти в иране, развитии портов в Средиземном и Каспийском морях и международном грузовом коридоре с севера на юг, который объединяет Россию с Индией через иран, сообщают рос СМИ.

Иран также стремится заключить с москвой соглашение об обмене газом, согласно которому он будет импортировать российский газ через страну-посредника для увеличения экспорта из Исламской Республики, а также инвестиции в заблокированный проект СПГ и трубопровод в Пакистан. Вопросы обмена газа “все еще прорабатываются”, сказал Новак, не уточняя подробностей.

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“Российский газовый гигант ПАО "Газпром" может подписать соглашения по проектам в иране до конца ноября”, — добавил Новак.

Страны подписали нефтяные и газовые контракты на сумму 6,5 миллиарда долларов США в рамках меморандума о взаимопонимании, предусматривающего соглашения на сумму до 40 миллиардов долларов США, заявил в понедельник издание Fars News со ссылкой на замминистра иностранных дел по экономическим вопросам Мехди Сафари

“Российско-иранские связи носят стратегический характер. Мы стремимся прилагать все усилия для развития этих отношений”, — сказал Новак.

Напомним

Иран готовится отправить России дополнительное оружие, включая баллистические ракеты, для использования в Украине.