росія та іран розпочинають обмін нафтопродуктами, — Вloomberg

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Російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак після зустрічі з міністром нафти ірану Джавадом Овджі в Грозному без уточнень заявив, що асортимент обмінних продуктів буде розширено.

Переговори також стосувалися можливої ​​участі росії в збільшенні видобутку нафти в ірані, розвитку портів у Середземному і Каспійському морях і міжнародному вантажному коридорі з півночі на південь, який з’єднує Росію з Індією через іран, повідомляють рос ЗМІ.

Іран також прагне укласти з москвою угоду про обмін газом, згідно з якою він імпортуватиме російський газ через країну-посередника для збільшення експорту з Ісламської Республіки, а також інвестиції в заблокований проект СПГ і трубопровід до Пакистану. Питання обміну газу “все ще опрацьовуються”, сказав Новак, не уточнюючи подробиць.

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“Російський газовий гігант ПАТ "Газпром" може підписати угоди щодо проектів в ірані до кінця листопада”, — додав Новак.

Країни підписали нафтові та газові контракти на суму 6,5 мільярда доларів США в рамках меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає угоди на суму до 40 мільярдів доларів США, заявив у понеділок напівофіційне видання Fars News із посиланням на заступника міністра закордонних справ з економічних питань Мехді Сафарі.

“Російсько-іранські зв'язки мають стратегічний характер. Ми прагнемо докладати всіх зусиль для розвитку цих відносин”, — сказав Новак.

Нагадаємо

Іран готується надіслати росії додаткову зброю, включаючи балістичні ракети, для використання в Україні.