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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россия и беларусь вряд ли смогут осуществить повторное наступление на Украину в январе - глава ГПСУ

Киев • УНН

 • 556659 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Войска россии и беларуси вряд ли смогут осуществить повторное наступление на территорию Украины в январе, поскольку достаточных сил для этого войска “объединенного союзного государства” не имеют. Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает УНН.

россия и беларусь вряд ли смогут осуществить повторное наступление на Украину в январе - глава ГПСУ

Цитата

“В нашем государстве есть достаточное количество разведывательных органов, и мы ежедневно мониторим всю обстановку, которая складывается на территории республики беларусь. Мы понимаем, что так называемое союзное государство, которое предоставляет с первого дня войны всю помощь государству-агрессору – инфраструктуру, воздушное пространство, свои базы для подготовки, – оно в любой момент может оказать помощь и в виде содействия повторному нападению на территорию нашего государства. Тем не менее, в настоящее время мы не фиксируем создание наступательных группировок на территории беларуси”, – заявил Дейнеко.

Детали

Он отметил, что общая численность российских оккупационных войск, которые на данный момент находятся на территории беларуси, преимущественно на полигонах в Витебской области, составляет от 10 200 до 10 500 военнослужащих.

ГПСУ располагает информацией, что в течение двух недель часть этих военнослужащих будут перемещены на территорию россии с последующей переброской в зону боевых действий на Донбассе. Их позиции должна занять часть военнослужащих из третьего армейского корпуса шестой мотострелковой дивизии вооруженных сил рф.

Цитата

“Мы видим что территория беларуси сейчас используется для боевого слаживания подразделений российских оккупационных войск. Конечно, врага нельзя недооценивать. Конечно, угроза есть, однако сказать, что она сейчас реальная и критическая, я не могу… Можно попробовать повторить это наступление, однако я уверен, что оно не будет успешным. Если они готовы на второе поражение, тогда можно начать его завтра, например. Но достаточных сил у них для этого нет. По моим оценкам, в январе вряд ли войска объединенного союзного государства будут способны на то, чтобы попытаться осуществить повторное наступление на территорию нашего государства” – подчеркнул глава ГПСУ.

Дополнение

Вооруженные силы республики беларусь и российской федерации будут проводить учения на белорусских военных полигонах минимум до 8 января.

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