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росія та білорусь навряд чи зможуть здійснити повторний наступ на Україну в січні – голова ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Війська росії та білорусі навряд чи зможуть здійснити повторний наступ на територію України у січні, оскільки достатніх сил для цього війська “об’єднаної союзної держави” не мають. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає УНН.

росія та білорусь навряд чи зможуть здійснити повторний наступ на Україну в січні – голова ДПСУ

Цитата

“В нашій державі є достатня кількість розвідувальних органів, і ми щодня моніторимо всю обстановку, яка складається на території республіки білорусь. Ми розуміємо, що так звана союзна держава, яка надає з першого дня війни всю допомогу державі-агресору – інфраструктуру, повітряний простір, свої бази для підготовки, – вона в будь-який момент може надати допомогу і у вигляді сприяння повторному нападу на територію нашої держави. Проте, на даний час ми не фіксуємо створення наступальних угруповань на території білорусі”, – заявив Дейнеко.

Деталі

Він зазначив, що загальна чисельність російських окупаційних військ, які на даний момент перебувають на території білорусі, переважно на полігонах у Вітебській області, становить від 10 200 до 10 500 військовослужбовців.

ДПСУ володіє інформацією, що упродовж двох тижнів частина цих військовослужбовців будуть переміщені на територію росії з подальшим перекиданням в зону бойових дій на Донбасі. Їхні позиції має зайняти частина військовослужбовців з третього армійського корпусу шостої мотострілецької дивізії збройних сил рф.

Цитата

“Ми бачимо що територія білорусі зараз використовується для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є, проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу… Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає. За моїми оцінками, в січні навряд чи війська об’єднаної союзної держави будуть спроможні на те, щоб спробувати здійснити повторний наступ на територію нашої держави” – підкреслив голова ДПСУ.

Доповнення

Збройні сили республіки білорусь та російської федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 8 січня.

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