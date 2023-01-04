росія та білорусь навряд чи зможуть здійснити повторний наступ на Україну в січні – голова ДПСУ

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“В нашій державі є достатня кількість розвідувальних органів, і ми щодня моніторимо всю обстановку, яка складається на території республіки білорусь. Ми розуміємо, що так звана союзна держава, яка надає з першого дня війни всю допомогу державі-агресору – інфраструктуру, повітряний простір, свої бази для підготовки, – вона в будь-який момент може надати допомогу і у вигляді сприяння повторному нападу на територію нашої держави. Проте, на даний час ми не фіксуємо створення наступальних угруповань на території білорусі”, – заявив Дейнеко.

Деталі

Він зазначив, що загальна чисельність російських окупаційних військ, які на даний момент перебувають на території білорусі, переважно на полігонах у Вітебській області, становить від 10 200 до 10 500 військовослужбовців.

ДПСУ володіє інформацією, що упродовж двох тижнів частина цих військовослужбовців будуть переміщені на територію росії з подальшим перекиданням в зону бойових дій на Донбасі. Їхні позиції має зайняти частина військовослужбовців з третього армійського корпусу шостої мотострілецької дивізії збройних сил рф.

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“Ми бачимо що територія білорусі зараз використовується для бойового злагодження підрозділів російських окупаційних військ. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Звичайно, загроза є, проте сказати, що вона зараз реальна і критична, я не можу… Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає. За моїми оцінками, в січні навряд чи війська об’єднаної союзної держави будуть спроможні на те, щоб спробувати здійснити повторний наступ на територію нашої держави” – підкреслив голова ДПСУ.

Доповнення

Збройні сили республіки білорусь та російської федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 8 січня.