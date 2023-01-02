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Військові навчання в білорусі продовжили до 8 січня - моніторинг

Військові навчання в білорусі продовжили до 8 січня - моніторинг

Київ • УНН

 • 591478 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Збройні сили республіки білорусь та російської федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 8 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Цитата

«Навчання зс рб/рф у білорусі продовжено як мінімум до 8 січня. 31 грудня та 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані зс рф, були без вихідних: «Осиповичський» та «Доманово», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 2 січня:

◾️ 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 07.01;
◾️ Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;
◾️ Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;
◾️ Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 08.01;
◾️ 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 06.01;
◾️ 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 07.01;
◾️ 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 08.01;
◾️ Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 36 тижнів. За словами експертів, білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.

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