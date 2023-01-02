Военные учения в беларуси продлили до 8 января - мониторинг

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«Обучение вс рб/рф в беларуси продлено как минимум до 8 января. 31 декабря и 1 января стали выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы вс рф, были без выходных: «Осиповичский» и «Доманово», - говорится в сообщении.

Детали

В общем, продолжение учений на беларусских полигонах сейчас выглядит так со 2 января:

◾️ 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 07.01;

◾️ Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;

◾️ Полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 06.01;

◾️ Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;

◾️ 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 06.01;

◾️ 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 07.01;

◾️ 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманова» (Ивацевичский район) до 08.01;

◾️ Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

"Очередное продолжение учений на неделю с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 36 недель. По словам экспертов, белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.