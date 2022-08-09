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россия создаст военную базу в Сербии - посол

россия создаст военную базу в Сербии - посол

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. россия планирует разместить военную базу в Сербии, говорится в заявлении посла рф в Белграде, передает УНН.

Детали

Чрезвычайный и Полномочный посол россии в Сербии Александр Боцан-Харченко в разговоре с SM News сказал, что «создание российской военной базы в Сербии является суверенным делом самой страны. Плюс это вопрос собственных интересов россии».

Харченко также заявил, что Сербия является дружественной страной, а Белград «в принципе отвергает антироссийские санкции».

При этом он обратил внимание на политическую составляющую в договоренности по поставкам газа по максимально выгодной цене. Посол подчеркнул, что россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии. Страны продолжают военно-техническое сотрудничество.

Добавим

В то время как Европейский Союз пытается изолировать россию и сократить импорт энергоносителей из страны, Сербия, кандидат в члены ЕС, укрепляет свои связи с Москвой из-за нового соглашения о поставках газа.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что согласовал новый "выгодный" трехлетний контракт на поставку газа из россии.

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