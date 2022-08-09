росія створить військову базу в Сербії - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. росія планує розмістити військову базу в Сербії, йдеться у заяві посла рф в Белграді, передає УНН.
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Надзвичайний та Повноважний посол росії у Сербії Олександр Боцан-Харченко у розмові з SM News сказав, що «створення російської військової бази у Сербії є суверенною справою самої країни. Плюс це питання власних інтересів росії».
Харченко також заявив, що Сербія є дружньою країною, а Белград «в принципі відкидає антиросійські санкції».
При цьому він звернув увагу на політичну складову в домовленості щодо постачання газу за максимально вигідною ціною. Посол наголосив, що росія забезпечує енергетичну стабільність Сербії. Країни продовжують військово-технічне співробітництво.
Додамо
У той час як Європейський Союз намагається ізолювати росію та скоротити імпорт енергоносіїв із країни, Сербія, кандидат у члени ЄС, зміцнює свої зв'язки з Москвою через нову угоду про постачання газу.
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що погодив новий "вигідний" трирічний контракт на постачання газу із росії.