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Надзвичайний та Повноважний посол росії у Сербії Олександр Боцан-Харченко у розмові з SM News сказав, що «створення російської військової бази у Сербії є суверенною справою самої країни. Плюс це питання власних інтересів росії».

Харченко також заявив, що Сербія є дружньою країною, а Белград «в принципі відкидає антиросійські санкції».

При цьому він звернув увагу на політичну складову в домовленості щодо постачання газу за максимально вигідною ціною. Посол наголосив, що росія забезпечує енергетичну стабільність Сербії. Країни продовжують військово-технічне співробітництво.

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У той час як Європейський Союз намагається ізолювати росію та скоротити імпорт енергоносіїв із країни, Сербія, кандидат у члени ЄС, зміцнює свої зв'язки з Москвою через нову угоду про постачання газу.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що погодив новий "вигідний" трирічний контракт на постачання газу із росії.