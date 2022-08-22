Россия сама себя отрежет от переговоров, если устроит судилище над пленными "Азовцами", - Зеленский

Детали

Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, которые в плену у оккупантов. Речь идет о защитниках Азовстали.

Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если россия устроит показательное судилище над пленными “Азовцами“.

Цитата

“Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало“, – заявил Президент.

Напомним

Главарь "днр" денис пушилин заявил, что первый "трибунал" над украинскими военными в Мариуполе будет организован до конца лета.