Росія сама себе відріже від переговорів, якщо влаштує судилище над полоненими “Азовцями“, – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Під час свого нічного звернення Володимир Зеленський заявив, що українсько-російські переговори будуть неможливі, якщо країна-агресор влаштує показове судилище над полоненими “Азовцями“. Про це повідомляє УНН.
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Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, які в полоні в окупантів. Мова йде про захисників Азовсталі.
Зеленський заявив, що українсько-російські переговори будуть неможливі, якщо росія влаштує показове судилище над полоненими “Азовцями“.
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“Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала“, - заявив Президент.
Нагадаємо
Ватажок "днр" деніс пушилін заявив, що перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі буде організовано до кінця літа.