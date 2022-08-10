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Перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі відбудеться до кінця літа - ватажок "днр" пушилін

Перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі відбудеться до кінця літа - ватажок "днр" пушилін

Київ • УНН

 • 170272 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ватажок "днр" деніс пушилін заявив, що перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі буде організовано до кінця літа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Йде активна підготовка трибуналу. Перший трибунал відбудеться, найімовірніше, у Маріуполі. До кінця літа його буде організовано. Терміни визначаються нашими слідчими органами. Завдання - максимально відкрите проведення трибуналу", - сказав пушилін.

Деталі

Він додав, що для максимально відкритого проведення "трибуналу" потрібна "вичерпна доказова база, необхідно запросити міжнародних діячів", ЗМІ.

Доповнення

Раніше пушилін стверджував, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі.

Раніше Маріупольська міська рада повідомляла, що російські окупанти в Маріуполі планують провести самосуд над українськими військовими – збирають тюремні клітини.

10 серпня повідомлялося, що у Маріуполі російські окупанти продовжують готуватися до самосуду над українськими військовими. Маріупольська міська рада опублікувала відео з місця, де рашисти хочуть провести показовий "суд".

В Офісі президента України закликали ООН та МКЧХ відреагувати на спроби російських окупантів підготувати українських військових до "трибуналу".

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