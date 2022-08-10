Перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі відбудеться до кінця літа - ватажок "днр" пушилін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ватажок "днр" деніс пушилін заявив, що перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі буде організовано до кінця літа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
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"Йде активна підготовка трибуналу. Перший трибунал відбудеться, найімовірніше, у Маріуполі. До кінця літа його буде організовано. Терміни визначаються нашими слідчими органами. Завдання - максимально відкрите проведення трибуналу", - сказав пушилін.
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Він додав, що для максимально відкритого проведення "трибуналу" потрібна "вичерпна доказова база, необхідно запросити міжнародних діячів", ЗМІ.
Доповнення
Раніше пушилін стверджував, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі.
Раніше Маріупольська міська рада повідомляла, що російські окупанти в Маріуполі планують провести самосуд над українськими військовими – збирають тюремні клітини.
10 серпня повідомлялося, що у Маріуполі російські окупанти продовжують готуватися до самосуду над українськими військовими. Маріупольська міська рада опублікувала відео з місця, де рашисти хочуть провести показовий "суд".
В Офісі президента України закликали ООН та МКЧХ відреагувати на спроби російських окупантів підготувати українських військових до "трибуналу".