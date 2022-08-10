Первый "трибунал" над украинскими военными в Мариуполе состоится до конца лета - главарь "днр" пушилин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Главарь "днр" денис пушилин заявил, что первый "трибунал" над украинскими военными в Мариуполе будет организован до конца лета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
Цитата
"Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача - максимально открытое проведение трибунала", - сказал пушилин.
Детали
Он добавил, что для максимально открытого проведения "трибунала" нужна "исчерпывающая доказательная база, необходимо пригласить международных деятелей", СМИ.
Дополнение
Ранее пушилин утверждал, что первый "трибунал" над военными "Азова" пройдёт в Мариуполе.
Ранее Мариупольский городской совет сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими военными – собирают тюремные клетки.
10 августа сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты продолжают готовиться к самосуду над украинскими военными. Мариупольский городской совет опубликовал видео с места, где рашисты хотят провести показательный "суд".
В Офисе президента Украины призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к "трибуналу".