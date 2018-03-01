Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Российские власти изучает возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращения членства страны в Совете Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах, передает УНН.
“При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ растет”, — отметил собеседник агентства, добавив, что аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание.
“Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и часто прибегает к практике “двойных стандартов”, — сказал источник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина будет блокировать попытки возвращения российской делегации в ПАСЕ — Геращенко
Отмечается, что российские парламентарии лишены права голоса в ПАСЕ, поэтому более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избранны без участия представителей России.
“Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений по Российской Федерации остается открытым. Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращения членства России в Совете Европы”, — пояснили собеседники агентства.
Напомним, российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма.