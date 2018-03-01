Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російська влада вивчає можливість денонсації Європейської конвенції з прав людини, що призведе до виходу РФ з-під юрисдикції ЄСПЛ і припинення членства країни в Раді Європи. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерела в профільних російських відомствах, передает УНН.
"При розгляді скарг проти Росії політизація позиції ЄСПЛ зростає", - зазначив співрозмовник агентства, додавши, що аргументація та доводи російської сторони не беруться до уваги.
"Суд відмовляється враховувати особливості російської правової системи та норми міжнародного права і часто вдається до практики "подвійних стандартів", - сказало джерело видання.
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Зазначається, що російські парламентарі позбавлені права голосу в ПАРЄ, тому більше 20 суддів ЄСПЛ, багатьом з яких доручається розгляд російських справ, обрані без участі представників Росії.
"Відповідно, питання легітимності обрання цих суддів і прийнятих ними рішень стосовно Російської Федерації залишається відкритим. Таким чином, в державних органах Росії розглядається можливість прийняття рішення про денонсацію ЄКПЛ, що призведе до виходу нашої країни з під юрисдикції ЄСПЛ і припинення членства Росії в Раді Європи", - пояснили співрозмовники агентства.
Нагадаємо, російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році через незаконну анексію Криму.