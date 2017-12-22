Россия продолжит поставлять оружие в Сербию

А.Вулин рассказал, что между президентом Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем во время визита последнего в Москву на этой неделе было согласовано "высокий уровень военного сотрудничества" на уровне двух государств.

Он отметил, что Сербия хочет приобрести шесть российских вертолетов Ми-17, а также сформировать ремонтную базу для российских вертолетов, которые, по сути, обеспечат российским военным возможность присутствия в регионе.

По его словам, тесные военные и иные связи с Россией "существенно изменили и ужесточили" позицию Сербии на международном уровне.

В октябре сербская авиация получила шесть истребителей МиГ-29 из России, коотрая также пообещала доставить 30 военных танков и 30 бронетранспортеров в Сербию, которая находилась в состоянии войны с соседними Хорватией, Боснией и Косово в 90-х при распаде бывшей Югославии.

Отмечается, что Сербия и Россия обсуждают также поставки ракетных комплексов "Бук-М1" и "Бук-М2". Кроме того, Сербия ведет переговоры о поставке шести дополнительных МиГ-29 и, возможно, систем противовоздушной обороны S-300 из Беларуси.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе на донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов.

Напомним, в СМИ неоднократно появлялись свидетельства и факты участия сербских вооруженных формирований в конфликте на востоке Украины, в частности прокуратура в Белграде возбудила 45 дел против наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.