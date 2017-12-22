Росія продовжить поставляти зброю до Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сербія веде переговори про закупівлю бойових вертольотів з Росії, а також про створення спеціальної ремонтної бази, що дозволить збільшити присутність російських військових в регіоні. Про це розповів міністр оборони Сербії Александар Вулін на державному телебаченні Сербії, передає УНН з посиланням на AP.
А.Вулін розповів, що між президентом Володимиром Путіним та президентом Сербії Олександром Вучичем під час візиту останнього до Москви цього тижня було узгоджено “високий рівень військового співробітництва” на рівні двох держав.
Він зазначив, що Сербія хоче придбати шість російських вертольотів Мі-17, а також сформувати ремонтну базу для російських гелікоптерів, які, по суті, забезпечать російським військовим можливість присутності в регіоні.
За його словами, тісні військові та інші зв’язки з Росією “суттєво змінили і посилили” позицію Сербії на міжнародному рівні.
У жовтні сербська авіація отримала шість винищувачів МіГ-29 з Росії, яка також пообіцяла доставити 30 військових танків і 30 бронетранспортерів до Сербії, яка перебувала в стані війни з сусідніми Хорватією, Боснією та Косово в 90-х під час розпаду колишньої Югославії.
Зазначається, що Сербія та Росія обговорюють також постачання ракетних комплексів “Бук-М1” та “Бук-М2”. Крім того, Сербія веде переговори щодо постачання шістьох додаткових МіГ-29 та, можливо, систем протиповітряної оборони S-300 з Білорусі.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня на донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів.
Нагадаємо, у ЗМІ неодноразово з’являлися свідчення та факти участі сербських збройних формувань у конфлікті на сході України, зокрема прокуратура в Белграді порушила 45 справ проти найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, в тому числі на Донбасі.