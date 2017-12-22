Росія продовжить поставляти зброю до Сербії

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сербія веде переговори про закупівлю бойових вертольотів з Росії, а також про створення спеціальної ремонтної бази, що дозволить збільшити присутність російських військових в регіоні. Про це розповів міністр оборони Сербії Александар Вулін на державному телебаченні Сербії, передає УНН з посиланням на AP.