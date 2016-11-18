Россия прекратила кибератаки на США после публичных обвинений - директор разведки США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Директор национальной разведки США Джеймз Клаппер заявил, что Россия прекратила кибернападения, связанные с вмешательством в выборы в США, после публичного обвинения администрацией в Вашингтоне Москвы в этом вмешательстве, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Официальные заявления о причастности Москвы и затем предупреждения об акциях возмездия, по словам Д.Клаппера, заставили Москву прекратили свою деятельность.
Также он на слушании в комитете Палаты представителей по делам разведки отметил, что, скорее всего, Россия продолжит кибернетическую и информационную войну против США после недавних выборов.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама отметил необходимость принять международных мероприятий для того, чтобы избежать "гонки кибервооружений" .