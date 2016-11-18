Росія припинила кібератаки на США після публічних звинувачень – директор розвідки США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Директор національної розвідки США Джеймз Клаппер заявив, що Росія припинила кібернапади, пов’язані зі втручанням у вибори у США, після публічного звинувачення адміністрацією у Вашингтоні Москву в цьому втручанні, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Офіційні заяви про причетність Москви і потім попередження про акції відплати, за словами Д.Клаппера, змусили Москву припинили свою діяльність.
Також він на слуханні в комітеті Палати представників у справах розвідки зауважив, що, найімовірніше, Росія продовжить кібернетичну й інформаційну війну проти США після недавніх виборів.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама наголосив на необхідності вжити міжнародних заходів для того, щоб уникнути “гонки кіберозброєнь”.