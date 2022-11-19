россия должна ощутить болезненные потери: Зеленский о лимите цен на энергоресурсы

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"Чрезвычайно важно с точки зрения безопасности сделать максимально эффективным ограничение экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. россия должна ощутить болезненные потери так же, как она приводит к потерям всех остальных", - заметил он.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны, а также зенитные пушки.