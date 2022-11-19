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росія повинна відчути болісні втрати: Зеленський про ліміт цін на енергоресурси

росія повинна відчути болісні втрати: Зеленський про ліміт цін на енергоресурси

Київ • УНН

 • 380797 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком заявив, що ліміт цін на російські енергоресурси має бути максимально ефективним для того, щоб країна-агресор відчула болісні втрати, передає УНН.

Цитата

"Надзвичайно важливо з точки зору безпеки зробити максимально ефективним обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. росія повинна відчути болісні втрати так само, як вона призводить до втрат усіх інших", - зауважив він.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони а також зенітні гармати.

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