росія повинна відчути болісні втрати: Зеленський про ліміт цін на енергоресурси

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"Надзвичайно важливо з точки зору безпеки зробити максимально ефективним обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. росія повинна відчути болісні втрати так само, як вона призводить до втрат усіх інших", - зауважив він.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони а також зенітні гармати.