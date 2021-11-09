Россия сообщила о создании системы ПВО С-550

Детали

Глава Минобороны рассказал военным, что с 1 по 3 ноября президент Владимир Путин провел в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменение обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", - говорится в сообщении Минобороны.

Справка

С-550 - система противоракетной обороны ближнего перехвата, которая разрабатывалась в СССР 1980-х годов. Проект С-550, а также ряд других оборонных разработок были закрыты после соглашений, достигнутых на встрече в 1986 году лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. После распада СССР разработка, созданная в рамках работ над проектом С-550, была уничтожена, а опытный образец комплекса ликвидировали в 1992 году.