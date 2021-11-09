Росія повідомила про створення системи ППО С-550

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Голова Міноборони розповів військовим, що з 1 по 3 листопада президент Володимир Путін провів у Сочі серію нарад із керівництвом Міністерства оборони та підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Було розглянуто заходи щодо адекватного реагування на зміни обстановки поблизу російських кордонів. Велику увагу було приділено вдосконаленню системи повітряно-космічної оборони країни. Глава держави особливий акцент зробив на важливості випереджувального розвитку вітчизняних систем ППО-ПРО, поставок до Збройних сил систем С-350, С-500, С-550", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Довідка

С-550 - система протиракетної оборони ближнього перехоплення, яка розроблялася в СРСР 1980-х років. Проект С-550, а також низку інших оборонних розробок було закрито після угод, досягнутих на зустрічі у 1986 році лідерів СРСР та США Михайла Горбачова та Рональда Рейгана. Після розпаду СРСР розробка, створена у рамках робіт над проектом С-550, була знищена, а досвідчений зразок комплексу ліквідували у 1992 році.