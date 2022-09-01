россия показывает "заинтересованность" в проверке ЗАЭС: Подоляк об обстрелах маршрута МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обстрелами маршрута миссии МАГАТЭ россия демонстрирует настоящую "заинтересованность" в проверке Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
Цитата
"россия наносит демонстративные удары по Энергодару, ударяя по официальному маршруту миссии МАГАТЭ. Чтобы обвинить в этом Украину. Разрушены дома. Это демонстрация настоящей "заинтересованности" россии в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", – написал Подоляк.
Напомним
Российские войска с самого утра обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к Запорожской АЭС.
В результате обстрела площадки ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок.
Несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар.