росія показує "зацікавленість" у перевірці ЗАЕС: Подоляк про обстріли маршруту МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що обстрілами маршруту місії МАГАТЕ росія демонструє справжню "зацікавленість" у перевірці Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому Україну. Зруйновано будинки. Це демонстрація справжньої "зацікавленості" росії у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", – написав Подоляк.
Нагадаємо
Російські війська із самого ранку обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
Внаслідок обстрілу майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився п'ятий енергоблок.
Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара.