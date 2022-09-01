росія показує "зацікавленість" у перевірці ЗАЕС: Подоляк про обстріли маршруту МАГАТЕ

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"росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому Україну. Зруйновано будинки. Це демонстрація справжньої "зацікавленості" росії у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Російські війська із самого ранку обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

Внаслідок обстрілу майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився п'ятий енергоблок.

Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара.