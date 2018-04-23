Россия подарит Сирии РСК С-300

В ближайшее время Москва начнет поставки режиму Башара Асада системы ПВО С-300.

Все необходимые элементы системы С-300 (радары, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки) могут быть перемещены в Сирию с помощью флота или транспортной авиации.

Ранее в 2010 году Москва и Дамаск подписывали контракт на поставку четырех дивизионов систем ПВО С-300ПМУ2. Однако из-за начала гражданской войны в Сирии РФ передала только радары соответствующих систем. Причиной такого решения в том числе было и то, что возможно наличие С-300ПМУ2 в Сирии вызвала беспокойство у Израиля.

Как сообщал УНН, сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, который находился под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту.