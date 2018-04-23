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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия подарит Сирии РСК С-300

Киев • УНН

 • 9129 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Поставка РСК С-300 в Сирию из России будут проводиться на безвозмездной основе, поскольку сирийский режим не имеет достаточных средств. Таким образом РФ поможет Сирии создать эшелонированную систему ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коммерсантъ.

Россия подарит Сирии РСК С-300

В ближайшее время Москва начнет поставки режиму Башара Асада системы ПВО С-300.

Все необходимые элементы системы С-300 (радары, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки) могут быть перемещены в Сирию с помощью флота или транспортной авиации.

Ранее в 2010 году Москва и Дамаск подписывали контракт на поставку четырех дивизионов систем ПВО С-300ПМУ2. Однако из-за начала гражданской войны в Сирии РФ передала только радары соответствующих систем. Причиной такого решения в том числе было и то, что возможно наличие С-300ПМУ2 в Сирии вызвала беспокойство у Израиля.

Как сообщал УНН, сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, который находился под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту.

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