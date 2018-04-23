Росія подарує Сирії РЗК С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Постачання РЗК С- 300 у Сирію з Росії будуть проводитися на безоплатній основі, оскільки сирійський режим немає достатніх коштів. Таким чином РФ допоможе Сирії створити ешелоновану систему ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Коммерсантъ.
Найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.
Усі необхідні елементи системи С-300 (радари, транспортно-заряджаючі машини, пункти управління, пускові установки) можуть бути переміщені в Сирію за допомогою флоту або транспортної авіації.
Раніше в 2010 році Москва і Дамаск підписували контракт на постачання чотирьох дивізіонів систем ППО С-300ПМУ2. Проте через початок громадянської війни в Сирії РФ передала лише радари відповідних систем. Причиною такого рішення в тому числі було і те, що можлива наявність С-300ПМУ2 в Сирії викликала занепокоєння в Ізраїля.
Як повідомляв УНН, сирійська армія встановила повний контроль над містом Дума, яке перебувало під контролем угруповання "Джейш аль-Іслам", тепер урядові сили контролюють всю Східну Гуту.