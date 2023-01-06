россия планирует мобилизовать еще полмиллиона человек - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре, пишет УНН ссылкой на The Guardian.
Детали
Скибицкий сообщил, что призывники будут привлечены к ряду российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге страны. Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в рф будет объявлена 15 января, после зимних праздников.
“Они делают акцент на количестве людей и техники”, — сказал он и добавил, что россии понадобится примерно два месяца для создания военных формирований, и любой успех рф на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо они будут оснащены и подготовлены.
Также он добавил, что многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.
“Если россия проиграет на этот раз, то путин потерпит крах”, — добавил Скибицкий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне начали менять тактику обстрелов Украины - ГУР