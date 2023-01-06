россия планирует мобилизовать еще полмиллиона человек - разведка

Детали

Скибицкий сообщил, что призывники будут привлечены к ряду российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге страны. Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в рф будет объявлена 15 января, после зимних праздников.

“Они делают акцент на количестве людей и техники”, — сказал он и добавил, что россии понадобится примерно два месяца для создания военных формирований, и любой успех рф на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо они будут оснащены и подготовлены.

Также он добавил, что многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

“Если россия проиграет на этот раз, то путин потерпит крах”, — добавил Скибицкий.

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