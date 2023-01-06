росія планує мобілізувати ще пів мільйона осіб – розвідка

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Скібіцький повідомив, що призовники будуть залучені до низки російських наступальних операцій навесні та влітку на сході й півдні країни. Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в рф буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

“Вони роблять акцент на кількості людей і техніки”, — сказав він та додав, що росії знадобиться приблизно два місяці для створення військових формувань, і будь-який успіх рф на полі бою залежатиме від того, наскільки добре вони будуть оснащені й підготовлені.

Також він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

“Якщо росія програє цього разу, то путін зазнає краху”, — додав Скібіцький.

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