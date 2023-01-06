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росія планує мобілізувати ще пів мільйона осіб – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призвані в жовтні, пише УНН посиланням на The Guardian.

росія планує мобілізувати ще пів мільйона осіб – розвідка

Деталі

Скібіцький повідомив, що призовники будуть залучені до низки російських наступальних операцій навесні та влітку на сході й півдні країни. Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в рф буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

“Вони роблять акцент на кількості людей і техніки”, — сказав він та додав, що росії знадобиться приблизно два місяці для створення військових формувань, і будь-який успіх рф на полі бою залежатиме від того, наскільки добре вони будуть оснащені й підготовлені.

Також він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

“Якщо росія програє цього разу, то путін зазнає краху”, — додав Скібіцький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни почали змінювати тактику обстрілів України - ГУР

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