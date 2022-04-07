россия после исключения из Совета по правам человека ООН решила выйти оттуда сама

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"российская федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля текущего года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал он после принятия Генассамблеей ООН решения.

Контекст

Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о приостановке участия россии в Совете по правам человека.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это решение - военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека.