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россия после исключения из Совета по правам человека ООН решила выйти оттуда сама

Киев • УНН

 • 448196 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. россия решила досрочно прекратить свое членство в Совете ООН по правам человека после того, как Генеральная ассамблея ООН проголосовала за ее исключение из совета. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя рф при ООН Геннадий Кузьмин, передает корреспондент УНН.

россия после исключения из Совета по правам человека ООН решила выйти оттуда сама

Цитата

"российская федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля текущего года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал он после принятия Генассамблеей ООН решения.

Контекст

Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о приостановке участия россии в Совете по правам человека.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это решение - военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека.

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