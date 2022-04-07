росія після виключення із Ради з прав людини ООН вирішила вийти звідти сама

Цитата

"російська федерація прийняла рішення про дострокове припинення з 7 квітня поточного року своїх повноважень члена Ради ООН з прав людини", - сказав він після прийняття Генасамблеєю ООН рішення.

Контекст

Генасамблея ООН у четвер прийняла резолюцію про припинення участі росії в Раді з прав людини.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи це рішення, - військовим злочинцям не місце в органах ООН, що займаються захистом прав людини.