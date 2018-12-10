Россия "подгоняет" процесс над Павлом Грибом после захвата моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. После захвата в плен украинских моряков в России усилилось давление на незаконно удерживаемого 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба, которого судят в Ростове-на-Дону. Об этом в Facebook сообщает правозащитница, председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, передает УНН.
"12 мая в деле Павла Гриба состоится следующее судебное заседание. По словам его сестры Ольги Гриб, после захвата в плен украинских моряков процесс над Павлом "начали гнать". Все аргументы защиты показательно игнорируются. К тому же, на самого Павла усилилось давление, ему опять перестала поступать вся корреспонденция", - говорится в сообщении.
Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.
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